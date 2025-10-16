Trump il petrolio e la strategia della terra bruciata
Gli storici militari la chiamerebbero la classica tattica della terra bruciata. E in effetti, pare proprio così, una sorta di maxi sanzione travestita da diplomazia: spingere i Paesi che fino a oggi comprano petrolio alla Russia, a non farlo più. Come raccontato da questo giornale, l’oro nero è diventato un problema a Mosca. A Ovest, il grosso delle raffinerie russe sono finite fuori uso per mano dei chirurgici bombardamenti dell’artiglieria ucraina, senza considerare che l’intero fianco occidentale è sotto embargo da tre anni, con il risultato che l’Europa non compra più un barile dall’ex U. A est, invece, la Cina ha cominciato a chiedere sostanziosi sconti in fattura alle forniture di petrolio russe. 🔗 Leggi su Formiche.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Comprare o non comprare il petrolio russo. Tra Putin e Trump, Modi fa l’indiano - X Vai su X
Trump pressa Erdogan: stop alle importazioni di gas e petrolio russo - facebook.com Vai su Facebook
Trump, il petrolio e la strategia della terra bruciata - E in effetti, pare proprio così, una sorta di maxi sanzione travestita da diplomazia: spingere i Paesi che fino a oggi c ... Secondo formiche.net
Usa-Cina, Trump apre sulle terre rare e Wall Street risale - I più malevoli parlano di un nuovo caso di «Taco Trump», la propensione del presidente americano per le minacce e poi il passo indietro. Lo riporta ilmessaggero.it
Trump incalza la Nato: “Stop al petrolio russo dazi al 100% sulla Cina” - NEW YORK – Dopo aver minacciato per sette volte negli ultimi sei mesi di «prendere provvedimenti» contro il Cremlino, Donald Trump vuole passare ai fatti e vedere sanzioni vere. Scrive repubblica.it