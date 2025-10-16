Gli storici militari la chiamerebbero la classica tattica della terra bruciata. E in effetti, pare proprio così, una sorta di maxi sanzione travestita da diplomazia: spingere i Paesi che fino a oggi comprano petrolio alla Russia, a non farlo più. Come raccontato da questo giornale, l’oro nero è diventato un problema a Mosca. A Ovest, il grosso delle raffinerie russe sono finite fuori uso per mano dei chirurgici bombardamenti dell’artiglieria ucraina, senza considerare che l’intero fianco occidentale è sotto embargo da tre anni, con il risultato che l’Europa non compra più un barile dall’ex U. A est, invece, la Cina ha cominciato a chiedere sostanziosi sconti in fattura alle forniture di petrolio russe. 🔗 Leggi su Formiche.net

Trump, il petrolio e la strategia della terra bruciata