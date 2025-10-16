Trump | Hamas continua ad uccidere

Servizitelevideo.rai.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

20.02 "Se Hamas continua a uccidere persone a Gaza,cosa che non era prevista dall'accordo, non avremo altra scelta che entrare e ucciderli". Così il presidente Donald Trump in un post su Truth. La dichiarazione arriva mentre il fragile cessate il fuoco resta sotto pressione: fonti internazionali riferiscono che Hamas ha recentemente ucciso 33 civili palestinesi a Gaza, in particolare uomini accusati di collaborare con Israele. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

