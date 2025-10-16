Trump ha autorizzato la Cia a condurre operazioni segrete in Venezuela
L’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump avrebbe autorizzato segretamente la Cia a condurre azioni segrete in Venezuela, ampliando in modo significativo gli strumenti di pressione contro il presidente Nicolás Maduro. La rivelazione arriva da funzionari americani citati dal New York Times. Secondo le fonti, la nuova direttiva consente all’agenzia di intelligence di intraprendere una vasta gamma di nuove operazioni e di estendere la propria attività in tutto l’emisfero occidentale. I funzionari americani sono stati chiari: l’obiettivo politico finale è quello di rimuovere Maduro dal potere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
