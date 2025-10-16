Trump e Putin verso l’incontro a Budapest | Telefonata positiva e produttiva Pronto vertice con Zelensky
Una telefonata definita “positiva e produttiva” ha riaperto il canale diretto tra Donald Trump e Vladimir Putin, segnando un nuovo capitolo nei delicati equilibri diplomatici tra Stati Uniti e Russia. A confermarlo è stato Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo, che in un post su X ha elogiato il clima costruttivo del colloquio, sottolineando che “i prossimi passi sono chiari” e accusando i “ guerrafondai del Regno Unito e dell’Unione Europea ” di tentare “con grande sforzo di far deragliare le prospettive di pace”. Dmitriev ha tuttavia ribadito la fiducia del Cremlino che “ dialogo, pace e cooperazione tra Stati Uniti e Russia prevarranno ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
Trump sente Putin e frena sui Tomahawk, oggi faccia a faccia decisivo con Zelensky a Washington - X Vai su X
Trump chiama Putin alla viglia dell'incontro con Zelensky sui missili Tomahawk. Il presidente russo: rifiutare la nostra energia danneggia solo l'Ue. Reuters: danni "significativi" al settore del gas ucraino. Kiev colpisce un'altra raffineria in Russia. Cina: "Legittim - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, colloquio Trump-Putin «positivo e produttivo»: verso incontro a Budapest. Zelensky è a Washington - Zelenskiy incontrerà Trump per sollecitare un maggiore sostegno militare, mentre Kiev e Mosca intensificano la loro guerra con massicci attacchi ai sistemi energetici, mentre la Nato fatica a ... Lo riporta ilsole24ore.com
Telefonata Trump-Putin: “passi avanti di pace, ci vediamo a Budapest”/ Domani vertice Zelensky: gli scenari - Telefonata Trump e Putin riapre la trattativa di pace per l'Ucraina: dopo l'Alaska sarà Budapest il luogo del vertice Usa- ilsussidiario.net scrive
Telefonata Trump-Putin di due ore: "Passi avanti, ci vedremo a Budapest" - La chiamata arriva alla vigilia dell'incontro di Trump di venerdì alla Casa Bianca con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ... Riporta msn.com