Una telefonata definita "positiva e produttiva" ha riaperto il canale diretto tra Donald Trump e Vladimir Putin, segnando un nuovo capitolo nei delicati equilibri diplomatici tra Stati Uniti e Russia. A confermarlo è stato Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo, che in un post su X ha elogiato il clima costruttivo del colloquio, sottolineando che "i prossimi passi sono chiari" e accusando i " guerrafondai del Regno Unito e dell'Unione Europea " di tentare "con grande sforzo di far deragliare le prospettive di pace". Dmitriev ha tuttavia ribadito la fiducia del Cremlino che " dialogo, pace e cooperazione tra Stati Uniti e Russia prevarranno ".

Trump e Putin verso l'incontro a Budapest: "Telefonata positiva e produttiva, ". Pronto vertice con Zelensky