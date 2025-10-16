Trump dopo la telefonata con Putin | Ci incontreremo di nuovo a Budapest?Il consigliere dello zar | Europa impreparata

Le notizie di giovedì 16 ottobre sul conflitto tra Ucraina e Russia, in diretta. Droni ucraini contro infrastrutture russe a Volgograd. Merz: «Putin ha sbagliato i calcoli, non ci lasciamo intimidire». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

trump dopo telefonata putinTrump telefona Putin e annuncia: “Ci incontreremo a Budapest per fermare questa ingloriosa guerra” - Dopo una lunga telefonata avvenuta questa sera, Trump e Putin hanno concordato che già dalla prossima settimana ci sarà un incontro fra delegazioni americane ... Secondo fanpage.it

trump dopo telefonata putinUcraina, Trump dopo la telefonata con Putin: «Presto incontro a Budapest. Vediamo se riusciamo a finire la guerra» - Ucraina, Trump dopo la telefonata con Putin: «Presto incontro a Budapest. Segnala ilmessaggero.it

trump dopo telefonata putinTrump: “la telefonata con Putin è stato un grande passo avanti verso la pace”. Ma restano le tensioni sul fronte ucraino (Irina Smirnova) - Donald Trump ha definito “molto produttiva” la lunga conversazione telefonica avuta con il presidente russo Vladimir Putin, annunciando l’avvio di nuovi contatti ad alto livello tra Stati Uniti e Russ ... Come scrive farodiroma.it

