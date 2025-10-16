Trump dopo la lunga telefonata con Putin | Ci vedremo a Budapest basta guerra | E oggi l' incontro con Zelensky alla Casa Bianca 

Xml2.corriere.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente americano: «Vogliamo mettere termine al conflitto e riprendere gli affari». Zelensky a Washington. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

