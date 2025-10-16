Trump | Colloquio molto produttivo con Putin E su Hamas | Se continua a uccidere dovremo farli fuori

«Ho appena concluso la mia conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin ed è stato molto produttiva». Così Donald Trump ha riassunto su Truth Social il colloquio avuto con il capo del Cremlino, una conversazione che il presidente ha descritto come «di grande progresso» e che, secondo quanto riportato dallo stesso Trump, ha toccato temi che vanno dalla pace in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

