Trump colloquio con Putin Produttivo Presto incontro a Budapest Domani Zelensky alla Casa Bianca

Il presidente Usa crede ancora alla possibilità di un faccia a faccia Zelensky Putin. Dalla prossima settimana ripartono i colloqui . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trump, colloquio con Putin "Produttivo. Presto incontro a Budapest". Domani Zelensky alla Casa Bianca

