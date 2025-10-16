Trump colloquio con Putin Produttivo Presto incontro a Budapest Domani Zelensky alla Casa Bianca

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Usa crede ancora alla possibilità di un faccia a faccia Zelensky Putin. Dalla prossima settimana ripartono i colloqui . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

trump colloquio con putin produttivo presto incontro a budapest domani zelensky alla casa bianca

© Gazzetta.it - Trump, colloquio con Putin "Produttivo. Presto incontro a Budapest". Domani Zelensky alla Casa Bianca

Argomenti simili trattati di recente

trump colloquio putin produttivoTrump: 'Colloquio produttivo e grandi progressi con Putin, ci incontreremo a Budapest'. Cremlino, 'colloquio franco e basato sulla fiducia' - Kiev impone interruzioni dell'elettricità a livello nazionale. Riporta ansa.it

trump colloquio putin produttivoIl presidente Usa crede ancora alla possibilità di un faccia a faccia Zelensky Putin. Dalla prossima settimana ripartono i colloqui - Intanto Zelensky sarà alla Casa Bianca per parlare della fornitura di Tomahawk. Scrive msn.com

trump colloquio putin produttivoTrump sente Putin: "Grandi progressi, ci incontreremo a Budapest, valuteremo se porre fine a questa ingloriosa guerra" - "Ho appena concluso la mia conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin ed è stata molto produttiva". gazzettadiparma.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Colloquio Putin Produttivo