Trump | Città non sicure? Allora chiamerei Gianni e lui sposterebbe subito le partite in modo molto semplice

La Fifa condivide l’opinione del presidente statunitense Donald Trump, secondo cui le partite della Coppa del Mondo dell’anno prossimo potrebbero spostarsi «per motivi di sicurezza». Gli Stati Uniti ospiteranno il torneo insieme a Messico e Canada: undici delle sedici città ospitanti si trovano negli Usa, che giocheranno 78 delle 104 partite complessive. Riporta Sz: “La Fifa spera che tutte e 16 le città ospitanti per il 2026 siano pronte. Trump, infatti, aveva dichiarato martedì che il presidente Fifa Gianni Infantino sarebbe favorevole a spostare le partite della Coppa del Mondo da città statunitensi, qualora fosse necessario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

