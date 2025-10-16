Trump chiede a India e Giappone di interrompere gli acquisti di energia russa

In attesa dell'incontro di domani tra il Presidente americano Donald Trump e Zelensky alla Casa Bianca, gli Stati Uniti hanno iniziato nei giorni scorsi a mettere nel mirino le esportazioni energetiche della Russia. Nessuna tariffa o sanzione, per il momento, ma una forte pressione diplomatica volta a spingere alleati e rivali a interrompere gli acquisti di energia russa. "L'India non comprerà petrolio russo". Ieri notte il Presidente americano Donald Trump, durante un briefing con la stampa, ha sbrigativamente annunciato che il Primo ministro indiano Narendra Modi avrebbe assicurato che Nuova Delhi interromperà tutti gli acquisti di greggio russo.

