Trump chiama Putin prima dell' incontro con Zelensky | Sarà un lungo colloquio

Iltempo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha telefonato a Vladimir Putin: "Sarà un lungo colloquio". La chiamata tra i due leader è ancora in corso, a poche ore dall'incontro, fissato per domani a Washington, tra il Capo della Casa Bianca con il preside ucraino Volodymyr Zelensky. A darne notizia è lo stesso presidente Usa con un post sul social network Truth, anticipando che il colloquio "sarà lungo, e ne riporterò i contenuti una volta terminato". Il motivo principale del viaggio di Zelensky negli Stati Uniti è quello della fornitura di missili Tomahawk, che hanno una gittata fino a 2.500 chilometri e che consentirebbero a Kiev di colpire obiettivi in profondità nel territorio russo, centri di comando, centri logistici e altri obiettivi militari raggiungendo persino i Monti Urali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

trump chiama putin prima dell incontro con zelensky sar224 un lungo colloquio

© Iltempo.it - Trump chiama Putin prima dell'incontro con Zelensky: "Sarà un lungo colloquio"

Contenuti che potrebbero interessarti

trump chiama putin primaTrump chiama Putin alla vigilia dell’incontro con Zelensky: alta tensione alla Casa Bianca - Il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, è al centro di una mossa diplomatica di altissimo profilo che evidenzia la complessità e la ... Si legge su thesocialpost.it

trump chiama putin primaTrump: la telefonata con Putin prima dell’incontro con Zelensky - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha effettuato una telefonata con Vladimir Putin, leader russo, prima di incontrare Zelensky. Secondo newsmondo.it

trump chiama putin primaUcraina, Trump dopo la telefonata con Putin: «Presto incontro a Budapest. Vediamo se riusciamo a finire la guerra» - Ucraina, Trump dopo la telefonata con Putin: «Presto incontro a Budapest. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Chiama Putin Prima