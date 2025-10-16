Trump chiama Putin prima dell' incontro con Zelensky | Sarà un lungo colloquio

Donald Trump ha telefonato a Vladimir Putin: "Sarà un lungo colloquio". La chiamata tra i due leader è ancora in corso, a poche ore dall'incontro, fissato per domani a Washington, tra il Capo della Casa Bianca con il preside ucraino Volodymyr Zelensky. A darne notizia è lo stesso presidente Usa con un post sul social network Truth, anticipando che il colloquio "sarà lungo, e ne riporterò i contenuti una volta terminato". Il motivo principale del viaggio di Zelensky negli Stati Uniti è quello della fornitura di missili Tomahawk, che hanno una gittata fino a 2.500 chilometri e che consentirebbero a Kiev di colpire obiettivi in profondità nel territorio russo, centri di comando, centri logistici e altri obiettivi militari raggiungendo persino i Monti Urali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

