Trump chiama Putin alla vigilia dell’incontro con Zelensky | alta tensione alla Casa Bianca

16 ott 2025

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, è al centro di una mossa diplomatica di altissimo profilo che evidenzia la complessità e la sensibilità delle relazioni internazionali, specialmente nel contesto della guerra in Ucraina. Secondo quanto riportato da Axios, che cita fonti vicine alla vicenda, Trump avrà un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin proprio oggi. Questo contatto precede di poche ore l’incontro, previsto per domani alla Casa Bianca, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La sequenza degli eventi – prima Putin, poi Zelensky – suggerisce una precisa strategia diplomatica da parte della Casa Bianca, intenzionata a esercitare una pressione diretta su Mosca prima di discutere la situazione bellica con Kyiv. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

