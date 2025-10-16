Trump assicura che l' India non comprerà più petrolio russo ma Mosca smentisce

Donald Trump avrebbe convinto il primo ministro indiano Narendra Modi a interrompere l'acquisto di petrolio russo, nel tentativo di ridurre le entrate del Cremlino che finanziano la guerra in Ucraina. Secondo il presidente statunitense, il prossimo obiettivo è ottenere lo stesso impegno dalla. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

Caffè Affari (ristretto) - Le cose da sapere prima dell'apertura dei mercati con @gualtiero_lugli: Inizia il rilascio degli ostaggi israeliani #Trump e #Meloni in Egitto per il summit della pace Dazi, Trump assicura: andrà tutto bene con la Cina Tensioni sulle - X Vai su X

Nuovo controllo a Walter Reed: Trump assicura di essere in forma - facebook.com Vai su Facebook

Trump assicura che l'India non comprerà più petrolio russo, ma Mosca smentisce - Come chiarito dal Cremlino, non sono le parole del presidente americano, ma i comunicati ufficiali di Cina e India a fare fede quando si tratta di acquisti di petrolio dalla Russia ... Come scrive today.it

Trump: Modi assicura che l’India non acquisterà più petrolio russo - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato mercoledì che il primo ministro indiano Narendra Modi gli ha comunicato che il paese ridurrà i suoi acquisti di petrolio russo ... Scrive it.investing.com

Trump: «Modi mi ha promesso che smetterà di comprare petrolio dalla Russia» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il primo ministro indiano Narendra Modi ha promesso di interrompere gli acquisti di petrolio dalla Russia, segnalando una possibile ... Scrive ilsole24ore.com