Trump al telefono con Putin | Poi entrambi riferiremo L’accelerata sulla guerra in Ucraina prima del faccia a faccia con Zelensky

Il presidente americano Donald Trump sta parlando in questi istanti al telefono con il suo omologo russo Vladimir Putin per discutere della guerra in Ucraina. Lo riporta l’ ANSA, confermando ciò che lo stesso tycoon ha pubblicato sul social Truth. Il post descrive la conversazione come «lunga», lasciando supporre che i due si stiano prendendo del tempo per confrontarsi. La telefonata precede il giorno dell’arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Trump e Zelensky valuteranno la possibilità che l’Ucraina riceva missili a lungo raggio Tomahawk. L’ultima volta che il presidente degli Stati Uniti ha parlato con Putin è stato due mesi fa, il 15 agosto, durante uno storico vertice in Alaska. 🔗 Leggi su Open.online

