Trump accelera sulla guerra in Ucraina | Oggi parlerà con Putin La telefonata prima del faccia a faccia con Zelensky

Il presidente americano Donald Trump parlerà oggi al telefono con il suo omologo russo Vladimir Putin per discutere della guerra in Ucraina. Lo rivela Axios, citando una fonte informata. La telefonata tra i due capi di Stato avrà luogo il giorno prima dell’arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Trump e Zelensky valuteranno la possibilità che l’Ucraina riceva missili a lungo raggio Tomahawk. L’ultimatum che Trump potrebbe dare a Putin. Dietro alla telefonata di oggi con Putin potrebbe esserci quanto dichiarato da Trump la scorsa settimana. Il presidente americano aveva infatti anticipato a Zelensky la possibilità di un nuovo ultimatum alla Russia: se la Russia non avvia seri negoziati di pace, il tycoon darà il via libera per l’invio dei missili Tomahawk all’Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

PODCAST | Raggiunto l'accordo di pace per Gaza. Israele e Hamas firmano. Trump: ''È un grande giorno''. Il governo accelera sulla Manovra, approderà in consiglio dei ministri lunedì #ANSA https://open.spotify.com/episode/6letFcoWPchcbsEFoUiIyh - facebook.com Vai su Facebook

PODCAST | Raggiunto l'accordo di pace per Gaza. Israele e Hamas firmano. Trump: ''È un grande giorno''. Il governo accelera sulla Manovra, approderà in consiglio dei ministri lunedì #ANSA - X Vai su X

Trump accelera sulla guerra in Ucraina: «Oggi parlerà con Putin». La telefonata prima del faccia a faccia con Zelensky - Nessun commento ancora dalla Casa Bianca, alla vigilia del nuovo incontro tra il presidente americano e quello ucraino. Segnala msn.com

Guerra Ucraina, Trump: "Kiev vuole passare a una nuova offensiva, parlerò con Zelensky". L'Ue discute sul "muro di droni" - Lo ha detto in conferenza stampa il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che venerdi' incontrera' alla Casa Bianca il suo ... Secondo affaritaliani.it

Ucraina, Trump: "Sono al telefono con Putin, sarà un lungo colloquio" - La chiamata a poche ore dall'incontro, fissato per domani, tra il presidente ucraino e l'omologo americano alla Casa Bianca ... Secondo adnkronos.com