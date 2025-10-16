Truffe agli anziani incontri di prevenzione nei cimiteri

A partire da sabato 18 ottobre, ufficiali e agenti della polizia municipale saranno presenti nei cimiteri di Poggioreale e Soccavo per spiegare ai cittadini, in particolare agli anziani, come riconoscere ed evitare i raggiri sempre più sofisticati messi in atto dai truffatori.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

#15ottobre Truffe agli anziani, uno dei reati più odiosi. La Polizia Locale di Brescia è impegnata da tempo nell’attività di contrasto con una campagna informativa e di sensibilizzazione che passa anche nei quartieri con incontri specifici sul tema o con rapprese - facebook.com Vai su Facebook

Truffe agli anziani, una 73enne nascondeva in casa a Milano la refurtiva e la trasportava a Napoli - X Vai su X

Truffe agli anziani, 13 arresti. La vittima piange al telefono: "Voglio aiutare mio figlio" - In due settimane già 14 denunce nel Torinese identiche raccolte dai carabinieri: si spacciano soprattutto per carabinieri, poliziotti o consulenti finanziari ... Segnala lastampa.it

Furti e truffe agli anziani. Una ’lezione’ per difendersi - Un incontro per informare le persone anziane su come difendersi da furti e truffe: è quello che l’amministrazione di San Lazzaro organizza per oggi alle 10 al centro sociale Malpensa di via Jussi 33. Riporta msn.com

Carabinieri in tour tra i quartieri per sventare le truffe agli anziani - La compagnia carabinieri di Cesena ha avviato una serie di incontri con i cittadini, in particolare gli anziani, sempre ... Lo riporta msn.com