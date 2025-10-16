Truffano un anziano e gli rubano 5mila euro
Nuovo episodio di truffa ai danni di un anziano, questa volta messo in atto con il collaudato raggiro del " gas nell’acqua ". A cadere nella trappola, un pensionato centese che si è fidato di due uomini che gli si erano presentati alla porta spacciandosi per agenti della polizia locale, con tanto di divisa. Tutto è accaduto in un appartamento di via De Gasperi a Cento, il megacondominio Ceres, quando un 80enne vedovo da tempo ha sentito suonare alla porta e si è trovato davanti due uomini italiani di cui uno alto, magro e con dei piccoli baffi, che lo informavano di essere due agenti della polizia locale e lo avvertivano di una fuga di gas nell’acqua, dicendogli di farli entrare per controllare questa situazione a loro detta potenzialmente pericolosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
