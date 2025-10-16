Truffa sui fondi per le aziende agricole assolti nove imputati
Nove imputati, accusati di truffa per avere incassato fondi nazionali ed europei destinati alle aziende agricole siciliane, sono stati assolti dal tribunale di Palermo. La sentenza è della terza sezione penale, che ha adottato la formula perché il fatto non sussiste. Si tratta del primo troncone. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
La truffa allo Stato è affare di famiglia: 10 indagati, a Bari fondi Covid ottenuti senza requisiti - X Vai su X
- Agricoltori polesani sotto indagine - Per la colossale truffa sui fondi europei contestata dalla Guardia di finanza. #agricoltura #truffa #unioneeuropea - facebook.com Vai su Facebook
Maxi frode ai fondi europei: denunciati 48 imprenditori agricoli, anche a Verona - Scoperta dalla finanza di Padova una truffa ai fondi europei: denunciati 48 imprenditori agricoli, coinvolta anche Verona. Si legge su veronaoggi.it
Treviso, truffa dei fondi Pnrr: azienda agricola costretta a restituire 120mila euro - Treviso, 22 aprile 2024 – Un’operazione nata per una non corretta gestione dei fondi. Segnala ilrestodelcarlino.it
Colossale truffa sui fondi europei - Una colossale truffa nel mondo dell'agricoltura, per "drenare" in maniera assolutamente illecita milioni e milioni di euro di finanziamenti destinati al settore. Lo riporta msn.com