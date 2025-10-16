Truffa sui fondi per le aziende agricole assolti nove imputati

Palermotoday.it | 16 ott 2025

Nove imputati, accusati di truffa per avere incassato fondi nazionali ed europei destinati alle aziende agricole siciliane, sono stati assolti dal tribunale di Palermo. La sentenza è della terza sezione penale, che ha adottato la formula perché il fatto non sussiste. Si tratta del primo troncone. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

