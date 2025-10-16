Trovato un cadavere nei boschi vicino a Lecco | indagini in corso
È stato rinvenuto oggi, giovedì 16 ottobre, un cadavere nei “boschetti della droga” situati non lontano da Lecco. Al momento, l'identità dell'uomo rimane sconosciuta così come le cause del decesso. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Ravenna, trovato cadavere nei pressi del cimitero: potrebbe appartenere ad un uomo scomparso da 3 giorni - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia al porto: trovato cadavere in mare https://ift.tt/OigzHQJ - X Vai su X
Trovato un cadavere nei boschi vicino a Lecco: indagini in corso - È stato rinvenuto oggi, giovedì 16 ottobre, un cadavere nei “boschetti della droga” situati non lontano da Lecco ... Da fanpage.it
Civate, trovato un cadavere nei boschi della droga fra Statale e ferrovia - Sul posto la Squadra Mobile e i vigili del fuoco, sopralluogo del magistrato di turno. ilgiorno.it scrive
Civate, trovato un cadavere nel bosco della droga: giallo sull'identità. Indagini in corso - Individuato tra Civate, Galbiate e Valmadrera nel Lecchese: l'area, molto impervia, è stata interessata dall'attività dei pusher ... Si legge su milano.corriere.it