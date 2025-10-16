Trovato un cadavere nei boschi vicino a Lecco | indagini in corso

16 ott 2025

È stato rinvenuto oggi, giovedì 16 ottobre, un cadavere nei “boschetti della droga” situati non lontano da Lecco. Al momento, l'identità dell'uomo rimane sconosciuta così come le cause del decesso. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

