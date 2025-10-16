Trovato morto nel canale Autopsia per chiarire la causa Si pensa a un incidente

Il corpo senza vita di un 65enne è stato trovato ieri mattina nel canale Fosso Fagiolo, vicino al cimitero di Ravenna. L’uomo viveva nei paraggi e da un paio di giorni non faceva avere sue notizie, tanto che i famigliari lo stavano cercando anche se formalmente non era ancora stata fatta denuncia per la sua scomparsa. Ieri mattina è avvenuto il triste rinvenimento: sul posto sono intervenuti il personale del soccorso del 118, constatando però purtroppo che per l’uomo non c’era più nulla da fare, i carabinieri del Radiomobile e della stazione di via Alberoni per i rilievi e i vigili del fuoco, oltre al pm di turno Angela Scorza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

