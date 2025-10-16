Trovato in possesso di materiale pedopornografico | arrestato 77enne

A Teggiano la Polizia postale ha fatto scattare le manette per un 77enne per materiale pedoporgrafico. L'azione parte da una indagine a più ampio respiro che ha le sue origini dal Nord Italia. Il blitz della Polizia stradale di Salerno è scattato nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

