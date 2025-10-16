Trovato in possesso di materiale pedopornografico | arrestato 77enne

Salernotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Teggiano la Polizia postale ha fatto scattare le manette per un 77enne per materiale pedoporgrafico. L'azione parte da una indagine a più ampio respiro che ha le sue origini dal Nord Italia. Il blitz della Polizia stradale di Salerno è scattato nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

trovato possesso materiale pedopornograficoFasano, arrestato 36enne per detenzione di materiale pedopornografico - L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce, ha permesso agli agenti di rinvenire nello smartphone dell’uomo oltre mille video a contenuto pedopornografico. Lo riporta giornaledipuglia.com

trovato possesso materiale pedopornograficoIn possesso di materiale pedopornografico, 3 arresti - Gli indagati sono impiegati, liberi professionisti, studenti e pensionati, tutti di sesso maschile, alcuni con figli minori, con età compresa tra 30 e i 70 anni ... msn.com scrive

Danimarca, ex ministro a processo per possesso di materiale pedopornografico: 8mila file nel suo pc - L'ex deputato e ministro Henrik Sass Larsen è accusato di possedere file fotografici e video contenenti materiale pedopornografico, nonché una bambola simile a un bambino realizzata per scopi sessuali ... Scrive it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Trovato Possesso Materiale Pedopornografico