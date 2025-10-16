Trovato il dispositivo per il suicidio assistito di Libera la 55enne toscana paralizzata dal collo in giù Cosa dice la legge regional e l’ordine del giudice

È stato trovato il dispositivo che permetterebbe a Libera (nome di fantasia), la 55enne toscana paralizzata dal collo in giù, di autosomministrarsi il farmaco letale. E così esercitare il suo diritto sul fine vita, come previsto dalla legge regionale approvata in Toscana lo scorso febbraio. Il caso della donna affetta da sclerosi multipla era stato giudicato compatibile dalla commissione dell’Asl di appartenenza con le prescrizioni della legga. Ora potrà procedere con il cosiddetto suicidio assistito, usando una pompa a infusione attivabile tramite lo sguardo. Basterebbe questo a garantire la natura volontaria della procedura. 🔗 Leggi su Open.online