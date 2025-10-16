Trovato con documenti falsi e un cutter | arrestato

Genovatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino romeno è indagato a per possesso di documenti falsi. L’uomo è stato fermato in piazza Fossatello dalla polizia locale nell’ambito di controlli ordinari, ma gli accertamenti hanno subito fatto emergere elementi preoccupanti.Dalla perquisizione della borsa sono emerse due carte. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

