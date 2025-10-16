Trovato con documenti falsi e un cutter | arrestato

Un cittadino romeno è indagato a per possesso di documenti falsi. L’uomo è stato fermato in piazza Fossatello dalla polizia locale nell’ambito di controlli ordinari, ma gli accertamenti hanno subito fatto emergere elementi preoccupanti.Dalla perquisizione della borsa sono emerse due carte. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Aveva solo 27 anni il migrante che ha perso la vita durante la traversata dal porto algerino di Annaba verso le coste sarde. I soccorritori hanno trovato il suo corpo senza documenti a bordo di un barchino di vetroresina, approdato nei giorni scorsi a Porto Pino, - facebook.com Vai su Facebook

Nella Striscia l’IDF ha trovato documenti inerenti la Conferenza per i palestinesi all’estero (PCPA), una delle ali di Hamas. - X Vai su X

A Milano con documenti falsi, tre arresti in un ostello - La polizia di Stato ha fatto scattare le manette per un 25enne belga e due cittadini francesi di 20 e 22 anni accusati di possesso di documenti contraffatti. Scrive milanotoday.it

Sorpresi con documenti falsi in un ostello, tre arresti a Milano - All'interno di uno zaino appartenente a uno dei tre, sono stati rinvenuti e sequestrati un porta documenti appartenente a un noto brand e una macchina fotografica, di dubbia provenienza ... Secondo msn.com

A Casalnuovo la centrale di documenti falsi: carte di identità, bancomat e anche un pos - La polizia ha arrestato un 40enne di Casalnuovo (Napoli); nella sua abitazione trovate carte di identità in bianco, tessere sanitarie false e carte di ... Riporta fanpage.it