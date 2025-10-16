Troppo Jannik Sinner per Djokovic | vittoria mai in discussione e finale con Alcaraz al Six Kings Slam
Jannik Sinner è per il secondo anno su due in finale del Six Kings Slam. Sarà di nuovo il confronto tra l’italiano e Carlos Alcaraz, tra due giorni, ad accendere Riad per la sua multimilionaria esibizione. Novak Djokovic anche questa volta, come ormai da quasi due anni, non può nulla e deve cedere il passo con il punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un’ora di gioco (una e 3 minuti, per l’esattezza). Prime fasi forse tranquille nel punteggio, ma certo non nel gioco, con già degli scambi lunghi che si chiudono a rete capaci di entrare dritti nelle highlights del match. Appena può, però, Sinner prende campo con il dritto e di lì anche la rete: è così che sull’1-1 guadagna la prima palla break. 🔗 Leggi su Oasport.it
Questi tennisti giocano troppo e in condizioni non sempre accettabili. Il loro circuito e gli sponsor li stanno spremendo in maniera disumana. Poi si rompono. Peccato, perché stanno trasformando uno sport bellissimo in un circo spietato. Un abbraccio a Jannik. - X Vai su X
Si lamentano tutti che si gioca troppo poi vanno a fare un torneo insignificante ops 6 milioni di dollari fanno passare la stanchezza - facebook.com Vai su Facebook
