Troppo Jannik Sinner per Djokovic | vittoria mai in discussione e finale con Alcaraz al Six Kings Slam

Jannik Sinner è per il secondo anno su due in finale del Six Kings Slam. Sarà di nuovo il confronto tra l'italiano e Carlos Alcaraz, tra due giorni, ad accendere Riad per la sua multimilionaria esibizione. Novak Djokovic anche questa volta, come ormai da quasi due anni, non può nulla e deve cedere il passo con il punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un'ora di gioco (una e 3 minuti, per l'esattezza). Prime fasi forse tranquille nel punteggio, ma certo non nel gioco, con già degli scambi lunghi che si chiudono a rete capaci di entrare dritti nelle highlights del match. Appena può, però, Sinner prende campo con il dritto e di lì anche la rete: è così che sull'1-1 guadagna la prima palla break.

