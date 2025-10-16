Troppi soggetti tifano per la guerra ma il popolo deve sapere che Putin è cattivo!

Ilfattoquotidiano.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Carmelo Sant’Angelo Oggi Zelensky sarà alla Casa Bianca per reiterare la richiesta dei Tomahawk, l’ennesima arma “decisiva” per costringere Putin alla pace e, forse, anche alla resa. È la logica della “pace attraverso la forza” della von der Leyen, che ha dei precedenti illustri: “la forza precede il diritto” del Terzo Reich;?il fascista “credere, obbedire, combattere”; il “si vis pacem, para bellum” dei Romani. Tutte espressioni avvinte da una stessa logica: l’idea che la pace non sia un negoziato, ma un’imposizione del più forte. Una postura muscolare che tradisce lo spirito della Carta di Ventotene, difesa solo a parole dagli esponenti del Pd che, poi, puntualmente, votano per la corsa al riarmo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

