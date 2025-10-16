Troppi soggetti tifano per la guerra ma il popolo deve sapere che Putin è cattivo!

di Carmelo Sant’Angelo Oggi Zelensky sarà alla Casa Bianca per reiterare la richiesta dei Tomahawk, l’ennesima arma “decisiva” per costringere Putin alla pace e, forse, anche alla resa. È la logica della “pace attraverso la forza” della von der Leyen, che ha dei precedenti illustri: “la forza precede il diritto” del Terzo Reich;?il fascista “credere, obbedire, combattere”; il “si vis pacem, para bellum” dei Romani. Tutte espressioni avvinte da una stessa logica: l’idea che la pace non sia un negoziato, ma un’imposizione del più forte. Una postura muscolare che tradisce lo spirito della Carta di Ventotene, difesa solo a parole dagli esponenti del Pd che, poi, puntualmente, votano per la corsa al riarmo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

