Troppi litigi il questore chiude un ristorante di Milano
Dovrà restare chiuso per15 giorni il ristorante Las Canastas al civico 395 di via Padova a Milano. Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale carabinieri nella giornata di lunedì 13 ottobre.La sospensione del locale, precisano da via. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altre letture consigliate
Dalle prime informazioni e dai racconti dei testimoni sembrerebbe che l’uomo fosse in uno stato emotivo alterato e che non ci fossero stati litigi o discussioni pregresse - facebook.com Vai su Facebook
Ancona, alcol a minorenni durante una festa: il questore chiude il locale per 5 giorni. Il precedente del 2021 - Il questore di Ancona ha disposto la chiusura di un esercizio pubblico per 5 giorni a partire da oggi. Si legge su corriereadriatico.it