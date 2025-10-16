Troppi litigi il questore chiude un ristorante di Milano

Milanotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dovrà restare chiuso per15 giorni il ristorante Las Canastas al civico 395 di via Padova a Milano. Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale carabinieri nella giornata di lunedì 13 ottobre.La sospensione del locale, precisano da via. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

