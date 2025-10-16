Troppi impianti a biogas e fotovoltaici nel Ferrarese preoccupazione di sindaci e cittadini

Un tavolo provinciale per gli impianti energetici e le fonti rinnovabili. L'iniziativa è del presidente della Provincia di Ferrara, Daniele Garuti, che lo ha insediato come spazio di confronto e conoscenza, dopo avere raccolto l'esigenza di affrontare il problema della diffusa percezione

