TRON | Ares | Recensione del nuovo film della saga
TRON: Ares, l’elettrizzante nuovo capitolo della rivoluzionaria saga targata Disney è arrivato nelle sale italiane lo scorso 9 ottobre, vi presentiamo la nostra recensione. Il film è stato diretto da Joachim Rønning, e interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, con Gillian Anderson e Jeff Bridges. Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Jared Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger sono i produttori, mentre Russell Allen è il produttore esecutivo. Qual è la trama di TRON: Ares?. Un programma digitale altamente sofisticato, Ares ( Jared Leto ), viene inviato nel mondo reale per una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
