Trofeo Suzuki – Gran finale a quattro sulle strade liguri

Sanremo ospiterà il 18 e 19 ottobre l’ultimo atto del monomarca promosso da Suzuki Italia, gara che assegnerà punti a coefficiente maggiorato. Scontro finale per il titolo ancora aperto a 4 contendenti, che proveranno a cucirsi sul petto anche il Campionato Italiano R1. Su e giù per l’Italia, partendo dalla Toscana e facendo tappa in . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Contenuti che potrebbero interessarti

Vela - 8th Autumn Meeting - Trofeo Suzuki - Ezio Torboli, i vincitori vengono da Olanda, Ucraina e Francia - facebook.com Vai su Facebook

Suzuki Rally Cup 2024: il trofeo monomarca è stato un gran successo - Con la conclusione della 17^ edizione della Suzuki Rally Cup, il trofeo monomarca promosso da Suzuki, dedicato alle compatte e agili vetture giapponesi, è arrivato il momento di fare il bilancio della ... Segnala motorionline.com

Suzuki torna in pista con monomarca GSX-8R CUP - Il Trofeo è pensato per portare in gara il divertimento e l'anima racing di Suzuki, offrendo ai ... Riporta ansa.it

Suzuki presenta il Trofeo monomarca Suzuki GSX-8R Cup - Si svolgerà all’interno dei calendari CIV e CIV Junior, cinque gli appuntamenti previsti per il ... Secondo adnkronos.com