Scandicci, 16 ottobre 2025 – Sabato 19 ottobre torna a Scandicci il Trofeo Madonna dei Fiori, manifestazione podistica giunta alla sua quarta edizione, con partenza e arrivo presso la Parrocchia di San Giuliano a Settimo (Via della Pieve 44). Il programma prevede una gara competitiva di 12 km e una passeggiata ludico-motoria di 7 km, adatta a tutti. Novità assoluta di quest’anno sarà la “Gioco Corsa”, attività dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni, per avvicinare anche i più piccoli al mondo della corsa. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Scandicci, organizzata sotto l’egida del CSI con l’assistenza tecnica della UP Isolotto e il sostegno del negozio sportivo Maxismall di Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trofeo Madonna dei Fiori, la quarta edizione si corre sabato