trofeo della lana tradizionale appuntamento alle pavoniere

Prato, 16 ottobre 2025 – Torna sabato 25 ottobre al Golf Club Le Pavoniere uno degli appuntamenti più longevi e significativi del calendario sportivo pratese: il Trofeo della Lana, manifestazione che da oltre tre decenni lega l'eleganza del golf alla storia produttiva e culturale della città di Prato. Nato ben 34 anni fa da un'intuizione del dinamico Giors Oneto, instancabile promotore sportivo e raffinato uomo di comunicazione, il Trofeo nacque all'interno dell'attività della rivista Spiridon come omaggio alla tradizione laniera e manifatturiera che ha reso celebre Prato nel mondo. Oneto, rappresentante del marchio "Pura Lana Vergine – Woolmark", volle attraverso questo evento unire simbolicamente sport, industria e territorio, con quel filo sottile ma resistente che lega la competizione alla creatività, alla qualità e all'ingegno che da sempre caratterizzano la città.

