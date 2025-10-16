Trofeo 5 Frantoi la corsa di Valenzatico alla 46esima edizione
Quarrata (Pistoia), 16 ottobre 2025 – Torna a colorare le strade e le colline di Valenzatico la storica corsa del Trofeo 5 Frantoi, giunta quest’anno alla sua 46ª edizione. Un appuntamento che, nel panorama podistico toscano, rappresenta una vera e propria festa di sport e tradizione, capace di unire atleti, camminatori e semplici appassionati di vita all’aria aperta. L’organizzazione è, come sempre, curata con grande passione dalla Asd Gruppo Podistico La Stanca Valenzatico, con il patrocinio del Comune di Quarrata e sotto l’egida della UISP Comitato di Pistoia. La gara competitiva di 15,6 chilometri e la camminata ludico-motoria di 8 chilometri si snoderanno attraverso un percorso affascinante, che attraversa il cuore delle campagne quarratine, tra oliveti e antichi frantoi, testimoni di una terra che profuma ancora di autenticità e lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Questo autunno, l’Espresso Assisi ti accompagna in tre itinerari speciali da Roma verso l’Umbria e la Toscana! Tre edizioni: Frantoi Aperti, Cioccolato, Mercatini di Natale, per attraversare l’Umbria alla scoperta delle tradizioni locali. Dai frantoi in festa ai sapori - facebook.com Vai su Facebook
Trofeo 5 Frantoi a Valenzatico, foto e classifica della corsa - Quarrata (Pistoia), 15 ottobre 2023 – Trofeo 5 Frantoi a Valenzatico, gara valida come 5a e ultima prova del Trofeo Montalbano, manifestazione competitiva di 15,6 km che prende il via da Valenzatico ... Scrive lanazione.it
Trofeo 5 Martiri, le foto della corsa - La gara ha visto la partecipazione del sindaco Rinaldo Sardi, che ha dato il via alla competizione con il colpo di pistola, segnando l'inizio di una serata memorabile per i 250 podisti al via. Secondo lanazione.it
trofeo opel corsa - D, antesignana dell'attuale Astra, portò al debutto la trazione anteriore, una soluzione rivoluzionaria per la fine degli anni '70. Riporta motorionline.com