trofeo 5 frantoi la corsa di valenzatico alla 46esima edizione

Quarrata (Pistoia), 16 ottobre 2025 – Torna a colorare le strade e le colline di Valenzatico la storica corsa del Trofeo 5 Frantoi, giunta quest'anno alla sua 46ª edizione. Un appuntamento che, nel panorama podistico toscano, rappresenta una vera e propria festa di sport e tradizione, capace di unire atleti, camminatori e semplici appassionati di vita all'aria aperta. L'organizzazione è, come sempre, curata con grande passione dalla Asd Gruppo Podistico La Stanca Valenzatico, con il patrocinio del Comune di Quarrata e sotto l'egida della UISP Comitato di Pistoia. La gara competitiva di 15,6 chilometri e la camminata ludico-motoria di 8 chilometri si snoderanno attraverso un percorso affascinante, che attraversa il cuore delle campagne quarratine, tra oliveti e antichi frantoi, testimoni di una terra che profuma ancora di autenticità e lavoro.

