Un’ordinanza lampo del tribunale ha imposto all’Asl Toscana Nord Ovest di consegnare entro 15 giorni la strumentazione per l’autosomministrazione del farmaco letale a una donna di 55 anni, colpita da sclerosi multipla in fase avanzata e dichiarata eleggibile al suicidio medicalmente assistito. È la prima volta in Italia che un giudice civile fissa un termine perentorio alla sanità pubblica per rendere effettivo il diritto all’eutanasia. Il dispositivo cercato per mesi, trovato in sette giorni. Dopo mesi di risposte evasive, l’Estab – l’ente tecnico-amministrativo regionale – ha individuato un comunicatore oculare in grado di azionare una pompa infusionale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Tribunale di Firenze impone la prima eutanasia pubblica: 15 giorni per consegnare la morte assistita