Tribunale di Firenze impone la prima eutanasia pubblica | 15 giorni per consegnare la morte assistita
Un’ordinanza lampo del tribunale ha imposto all’Asl Toscana Nord Ovest di consegnare entro 15 giorni la strumentazione per l’autosomministrazione del farmaco letale a una donna di 55 anni, colpita da sclerosi multipla in fase avanzata e dichiarata eleggibile al suicidio medicalmente assistito. È la prima volta in Italia che un giudice civile fissa un termine perentorio alla sanità pubblica per rendere effettivo il diritto all’eutanasia. Il dispositivo cercato per mesi, trovato in sette giorni. Dopo mesi di risposte evasive, l’Estab – l’ente tecnico-amministrativo regionale – ha individuato un comunicatore oculare in grado di azionare una pompa infusionale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi, al Tribunale per i minorenni di Firenze, è stata messa la parole fine alla vicenda - facebook.com Vai su Facebook
Il tribunale di Milano impone a Glovo di tutelare i rider dal caldo estremo - Per la prima volta in Italia, un tribunale impone a una società di delivery l’obbligo di avviare un confronto preventivo con i rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza nei confronti dei rischi ... Come scrive affaritaliani.it