triathlon euan de nigro e angelica prestia a medaglia nelle world championship finals u23 di wollongong

Arrivano ottime notizie per l'Italia dalle World Triathlon Championship Finals di Wollongong (Australia). Le gare, che si sono disputate su distanza olimpica, quindi 1.5 chilometri per quanto riguarda la parte di nuoto, 40 chilometri nella sezione in bici e 10 chilometri per la corsa, hanno visto i nostri portacolori in grande spolvero. Due medaglie nelle due gare, una d'argento per Angelica Prestia nella gara femminile e una di bronzo per Euan De Nigno in quella maschile. La giornata in terra australiana ha preso il via con una splendida medaglia di bronzo per Euan De Nigro nella gara maschile che chiude in 1:44.

