Treviso rinvenuta auto nel fiume Sile | all' interno i corpi di un uomo e una donna

I cadaveri potrebbero essere quelli di una 55enne e un 52enne di Mirano, scomparsi da diversi giorni. L'auto risulta intestata alla figlia di una 77enne, rinvenuta senza vita nel medesimo corso d'acqua il 10 ottobre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Treviso, rinvenuta auto nel fiume Sile: all'interno i corpi di un uomo e una donna

