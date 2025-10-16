Treviso recuperata auto nel Sile | morte le due persone a bordo

(Adnkronos) – A Silea (Treviso) oggi pomeriggio è stata ripescata dalle acque del fiume Sile un'auto con a bordo una donna di 55 anni e un uomo di 52, entrambi morti. I due erano figli della 77enne recuperata ormai senza vita il 10 ottobre scorso dal medesimo fiume ma a Meolo, in provincia di Venezia. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

