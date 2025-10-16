Treviso recuperata auto nel Sile | morte le due persone a bordo

(Adnkronos) – A Silea (Treviso) oggi pomeriggio è stata ripescata dalle acque del fiume Sile un'auto con a bordo una donna di 55 anni e un uomo di 52, entrambi morti. I due erano figli della 77enne recuperata ormai senza vita il 10 ottobre scorso dal medesimo fiume ma a Meolo, in provincia di Venezia. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

TG Plus Treviso. . CRONACA. Conegliano, smantellata banda “familiare” dedita alle rapine CRONACA. Ragazza statunitense finisce in un dirupo, recuperata viva dai soccorritori CRONACA. 30enne arrestato in flagranza mentre rubava in una pizzeria CRON - facebook.com Vai su Facebook

[10.10-23:00] #Roncade (#Treviso) - #Meolo (#Venezia) recuperato (intorno alle 14:00 del 10.10.2025) dal fiume #Sile il corpo di una donna con una età stimata dagli inquirenti in circa 70 anni. Chiunque abbia informazioni su persone recentemente irrintracci - X Vai su X

Treviso, auto con due cadaveri ripescata nel Sile: erano i figli della donna trovata morta nello stesso fiume 6 giorni fa - Una donna di 55 anni e un uomo di 52 sono stati ritrovati morti dai vigili del fuoco all'interno della loro auto recuperata ... Lo riporta ilmattino.it