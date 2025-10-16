Treviso auto con due cadaveri ripescata nel Sile | erano i figli della donna trovata morta nello stesso fiume 6 giorni fa

Tragedia familiare sulle rive del fiume Sile, vicino a Treviso. Una donna di 55 anni e un uomo di 52 sono stati ritrovati morti dai vigili del fuoco all'interno della loro auto recuperata sul. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Treviso, auto con due cadaveri ripescata nel Sile: erano i figli della donna trovata morta nello stesso fiume 6 giorni fa

Treviso, auto con due cadaveri ripescata nel Sile: erano i figli della donna trovata morta nello stesso fiume 6 giorni fa - Una donna di 55 anni e un uomo di 52 sono stati ritrovati morti dai vigili del fuoco all'interno della loro auto recuperata

Auto con due cadaveri ripescata nel Sile, a bordo i figli della 77enne trovata senza vita nello stesso fiume 6 giorni fa - Ripescata nelle acque del fiume Sile un'auto con a bordo una donna di 55 anni e un uomo di 52, entrambi senza vita.

Recuperata auto nel Sile con due cadaveri: sono i figli della donna trovata morta venerdì nello stesso fiume. «Famiglia seguita dai servizi sociali» - La settimana scorsa, sempre dalle stesse acque, ma nella zona di Meolo era emerso il corpo di una donna di 77 anni