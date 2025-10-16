Trentatré anni sulla Gazzella del Radiomobile al brigadiere capo Gambarelli la Medaglia Mauriziana

Ilpiacenza.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Gambarelli, piacentino doc, brigadiere capo qualifica speciale, cinquantasei anni di cui 37 nell’Arma e 33 sulla Gazzella del Radiomobile ha ricevuto nei giorni scorsi dalle mani del comandante provinciale dell'Arma, Pierantonio Breda, la Medaglia Mauriziana conferita direttamente dal. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Trentatr233 Anni Gazzella Radiomobile