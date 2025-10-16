Trentatré anni sulla Gazzella del Radiomobile al brigadiere capo Gambarelli la Medaglia Mauriziana
Stefano Gambarelli, piacentino doc, brigadiere capo qualifica speciale, cinquantasei anni di cui 37 nell’Arma e 33 sulla Gazzella del Radiomobile ha ricevuto nei giorni scorsi dalle mani del comandante provinciale dell'Arma, Pierantonio Breda, la Medaglia Mauriziana conferita direttamente dal. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il passato che non passa. Eppure bisogna ricordare. Ho tutti gli articoli dei giornali nazionali e regionali di quel drammatico evento. Uno è del giovane Indro Montanelli e un altro di Giovannino Russo. Ho tre copie della Domenica del Corriere con la celebre illu - facebook.com Vai su Facebook