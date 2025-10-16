Trentasei ore di forte maltempo | dove colpiranno i temporali
Già dalla giornata di ieri soprattutto Sud e Sicilia sono sotto lo "scacco" di un'area depressionaria in grado di dispensare, a livello locale, forti condizioni di maltempo con nubifragi, fulmini e temporali. Secondo gli esperti questa condizione rimarrà più o meno immutata almeno per tutta la giornata odierna e venerdì 17 ottobre con tante occasioni per nuove precipitazioni. Cosa sono gli "Mcs". " Alcuni sistemi convettivi a mesoscala (in inglese Mesoscale Convective System o "Mcs") continueranno a colpire soprattutto le Isole Maggiori, la Calabria ionica e la Campania. Si tratta di enormi sistemi temporaleschi, favoriti anche dall’acqua ancora calda del mare d’inizio autunno", spiega Lorenzo Tedici de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
