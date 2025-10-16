Treni fermate straordinarie per la partita Palermo-Modena allo stadio Barbera

Palermotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due treni regionali con fermate straordinarie per la partita Palermo-Modena di domenica (19 ottobre) sono stati predisposti da Trenitalia Regionale (Gruppo Fs Italiane) in accordo con la Regione Siciliana, committente del servizio, per agevolare la partecipazione dei tifosi alla manifestazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

