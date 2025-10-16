Treni fermate straordinarie per la partita Palermo-Modena allo stadio Barbera
Due treni regionali con fermate straordinarie per la partita Palermo-Modena di domenica (19 ottobre) sono stati predisposti da Trenitalia Regionale (Gruppo Fs Italiane) in accordo con la Regione Siciliana, committente del servizio, per agevolare la partecipazione dei tifosi alla manifestazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Si effettua corsa BUS in sostituzione del treno 19379. Partenza ore 20.11 ed effettua le stesse fermate del treno. #treni - X Vai su X
Roma. Furti di bagagli sui treni ad alta velocità in sosta alle stazioni Termini e Tiburtina. Scoperta dalla #poliziadistato una base logistica. 5 le persone fermate per furto. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere l'articolo completo https://ques - facebook.com Vai su Facebook
Italia in sciopero per Gaza: scuole e treni a rischio oggi 22 settembre - Sciopero generale per Gaza: Usb e sindacati di base convocano l’astensione dal lavoro del 22 settembre. Secondo notizie.it
Treni fermi, un furto alla rete elettrica paralizza la linea Adriatica - Linea sospesa per danneggiamenti alla linea elettrica tra Trinitapoli e Bari, si legge sulla pagina ufficiale di ... Segnala rainews.it