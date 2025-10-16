Tremila mi piace sotto un post di TikTok che inneggia a Totò Riina | la scuola come presidio etico nell’epoca dei like all’orrore

C’è un’inchiesta che, più di ogni dato statistico, racconta la misura del nostro smarrimento collettivo. Tremila “mi piacesotto un post di TikTok in cui un assassino, Gaetano Maranzano, inneggiava a Totò Riina e ad altri simboli della cultura mafiosa. Tremila adesioni. Tremila conferme che l’orrore può diventare spettacolo. Tremila consensi che trasformano la violenza in gioco e la memoria in un algoritmo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

