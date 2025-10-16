Tremendo scontro tra due camion e un’auto | tre feriti uno grave

Terribile incidente nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 ottobre, sulla Strada Statale 12 dell’Abetone all’altezza di Cadino, una frazione del comune di San Michele all’Adige: un’automobile e due mezzi pesanti si sono scontrati e tre persone sono rimaste coinvolte.La chiamata al numero unico. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

[Serie D] Atletico Ascoli-Avezzano non omologata: si riparte dal 27' del primo tempo. La partita era stata interrotta per il tremendo "scontro" fra due giocatori della squadra ospite. La data è ancora da definirsi - facebook.com Vai su Facebook

Terribile schianto tra due camion. Mezzi distrutti e anche un'auto coinvolta nell'incidente. Un uomo elitrasportato in ospedale (le FOTO) - I due mezzi pesanti e l'automobile stavano viaggiando sulla SS 12 dell'Abetone in direzione Sud quando, al chilometro 400, proprio in prossimità dello stabilimento della RotalNord si è verifica ... ildolomiti.it scrive

Pauroso scontro sulla statale: coinvolti due mezzi pesanti e una macchina. Tre persone ferite, una è in gravi condizioni. Soccorsi in azione - 30 sulla SS 12 dell'Abetone, all'altezza dello stabilimento della RotalNord, in località Cadino, all'interno del territorio comunal ... Scrive ildolomiti.it

Violento scontro auto-camion: i passeggeri dell'auto imprigionati tra le lamiere deformate - Grave la donna a bordo dell'auto: elitrasportata d'urgenza in ospedale ... Si legge su nordest24.it