Tregua
– la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #genocidio #gaza #tregua #vignetta #fumetto #ilfattoquotidiano #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Piazza senza pace La tregua vale per Gaza, ma non per i propal Di Maurizio Assalto https://linkiesta.it/2025/10/propal-guerra-gaza-pace-tregua/… via @Linkiesta - X Vai su X
Altro che tregua. La maggioranza di Schifani litiga di nuovo sulla sanità #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, tregua fragile: le sfide della fase 2 del processo di pace - Luigi Narbone, già ambasciatore Ue presso i Paesi del Golfo: «Dopo il cessate il fuoco, il disarmo di Hamas e la governance di Gaza restano nodi cruciali. Da italiaoggi.it
Tregua Gaza, Trump in visita in Israele. Poi vertice in Egitto per la firma dell'accordo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tregua Gaza, Trump in visita in Israele. Come scrive tg24.sky.it
A Gaza la tregua non basta: "La guerra può tornare in ogni momento" - Nonostante la tregua tra Israele e Hamas dopo due anni di guerra, molti palestinesi nella Striscia di Gaza restano diffidenti e temono un ritorno delle ostilità. Segnala ilmessaggero.it