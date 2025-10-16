Tredicesima lavoratori delusi | bonus e detassazione fuori dalla manovra

La promessa di una tredicesima più ricca per i lavoratori pubblici e privati si è dissolta tra le righe del Documento programmatico di bilancio (Dpb) inviato a Bruxelles e del testo approvato dall’ultimo Consiglio dei ministri. Nelle carte ufficiali del governo non compare alcuna traccia della detassazione della tredicesima né del cosiddetto “bonus natalizio”, richiesto con forza da Forza Italia nelle scorse settimane. Leggi anche: Bonus Natale e tredicesima a dicembre 2024, le date dei pagamenti in busta paga A conti fatti, la tredicesima 2025 sarà identica a quella dello scorso anno: nessuna maggiorazione, nessuna agevolazione fiscale, nessun incentivo aggiuntivo per stimolare i redditi da lavoro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tredicesima, lavoratori delusi: bonus e detassazione fuori dalla manovra

