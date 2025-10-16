Tredicesima detassata salta la misura nella manovra di bilancio

Da quanto emerge dal documento approvato nell’ultimo Consiglio dei Ministri e dal Documento di programmazione economico?finanziaria trasmesso a Bruxelles, non esiste traccia né della detassazione avanzata da Forza Italia né di un bonus per la tredicesima. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

