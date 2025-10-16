Investimento di 3 milioni in manutenzioni. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di dedicare questa importante cifra per asfaltare le strade, sistemare i marciapiedi, intervenire sulla pubblica illuminazione e migliorare la cura del verde pubblico. È questa una parte consistente della variazione di bilancio che sarà votata in consiglio comunale martedì 28 ottobre, mentre altri interventi saranno finanziati a novembre per essere realizzati nel 2026. Al piano asfalti saranno destinati complessivamente un milione e mezzo di euro, di cui mezzo milione sono stati già realizzati all’inizio dell’estate, altri 500mila euro di lavori saranno eseguiti a partire dai prossimi giorni in via Torri e via Pisciatello per poi proseguire su via Cesenatico e in altre zone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre milioni di interventi tra strade e verde