Tre milioni di interventi tra strade e verde
Investimento di 3 milioni in manutenzioni. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di dedicare questa importante cifra per asfaltare le strade, sistemare i marciapiedi, intervenire sulla pubblica illuminazione e migliorare la cura del verde pubblico. È questa una parte consistente della variazione di bilancio che sarà votata in consiglio comunale martedì 28 ottobre, mentre altri interventi saranno finanziati a novembre per essere realizzati nel 2026. Al piano asfalti saranno destinati complessivamente un milione e mezzo di euro, di cui mezzo milione sono stati già realizzati all’inizio dell’estate, altri 500mila euro di lavori saranno eseguiti a partire dai prossimi giorni in via Torri e via Pisciatello per poi proseguire su via Cesenatico e in altre zone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
