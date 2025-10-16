Tre giovani indagati per l’omicidio di Stefano Cena il giostraio picchiato a sangue alla sagra di Capena

Tre giovani tra i 20 e i 25 anni sono indagati per l’omicidio di Stefano Cena, il giostraio 65enne di Capena (Roma) morto il 14 ottobre dopo una violenta aggressione subita nella tra il 5 e 6 ottobre durante i festeggiamenti per la “Sagra del vino e dell’uva”. L’uomo era stato assalito da un gruppo di nove ragazzi che non volevano pagare il biglietto per la giostra. Poi nove giorni di coma e il decesso. “Con la collaborazione della Compagnia carabinieri di Monterotondo e della stazione di Capena – spiega in una nota il procuratore di Tivoli, Andrea Calice – sono in corso approfondite indagini al fine di chiarire l’esatta dinamica del fatti, il movente dell’azione criminale e individuare gli altri concorrenti nell’azione criminale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

