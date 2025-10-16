Tre giorni dedicati alla Palestina alla Fondazione Arta DS Parma

Parmatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In partenza  venerdì 17 ottobre una serie di eventi dedicati alla Palestina, organizzati dalla Associazione Sanitari per Gaza e ospitati dalla Fondazione Arta DS Parma, attiva dal 2009 come centro studi e ricerca sulla cultura, la formazione, l'innovazione politica e amministrativa, che aprirà le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

tre giorni dedicati palestinaTre giorni dedicati alla Palestina alla Fondazione Arta DS Parma - In partenza venerdì 17 ottobre una serie di eventi dedicati alla Palestina, organizzati dalla Associazione Sanitari per Gaza e ospitati dalla Fondazione Arta DS Parma, attiva dal 2009 come centro stud ... Da parmatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Giorni Dedicati Palestina