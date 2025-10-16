Arriva anche Davide Toffolo a Cesena a festeggiare il compleanno dello Spazio Marte, centro multiculturale di via Corbari che da tre anni anima la città con eventi e contaminazioni tra musica e arti visive. Il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti sabato sera salirà sul palco con ‘L’ultimo vecchio sulla terra. Remo Remotti, Davide Toffolo’, uno spettacolo che unisce le parole del poeta romano ai disegni e alla voce del ‘cantante mascherato’, in un viaggio nell’immaginario del Novecento tra psicanalisi, arte e libertà. Ai nostalgici sembrerà di tornare all’Officina 49 - indimenticabile e indimenticato locale di via Roncofreddo -, quando Remotti fece tappa a Cesena per l’ultima volta, nel 2004, accolto da quello stesso spirito underground, indipendente e culturalmente vivace che oggi anima lo Spazio Marte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tre giorni da trascorrere nello Spazio Marte