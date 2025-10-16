Tre artisti internazionali per la rassegna Vox mutinae dell' associazione Actea

Modenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un singolare appuntamento musicale da non perdere quello di sabato 18 ottobre all’Auditorium della Corale Rossini, concerto inserito nella rassegnaVox Mutinae – Dove le arti si incontrano” realizzata dall’Associazione Actea APS in collaborazione con la Rossini.Tre importanti artisti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

